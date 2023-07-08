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Дементьев предположил, чем обернётся возможный конфликт между КХЛ и НХЛ из-за Федотова

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Агент Алексей Дементьев прокомментировал возможный конфликт между КХЛ и НХЛ из-за того, что вратарь Иван Федотов подписал контракт с ПХК ЦСКА.
Дементьев предположил, чем обернётся возможный конфликт между КХЛ и НХЛ из-за Федотова
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Конфликт НХЛ и КХЛ из-за Федотова грозит превратиться в крайне неприятный прецедент. В любом случае каждая из лиг будет защищать собственные интересы и интересы своих участников. И данную ситуацию они используют в своих целях. И если признают нарушение прав ЦСКА, нашим хоккеистам впредь будет, с одной стороны, непросто уехать за океан, а с другой — появится риск того, что клубы НХЛ будут забирать игроков, числящихся в коллективах КХЛ», — заявил агент в интервью RT.

Ранее Алексей Дементьев прокомментировал ситуацию вокруг голкипера ЦСКА Ивана Федотова с «Филадельфией».

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