Дементьев предположил, чем обернётся возможный конфликт между КХЛ и НХЛ из-за Федотова

Агент Алексей Дементьев прокомментировал возможный конфликт между КХЛ и НХЛ из-за того, что вратарь Иван Федотов подписал контракт с ПХК ЦСКА.

«Конфликт НХЛ и КХЛ из-за Федотова грозит превратиться в крайне неприятный прецедент. В любом случае каждая из лиг будет защищать собственные интересы и интересы своих участников. И данную ситуацию они используют в своих целях. И если признают нарушение прав ЦСКА, нашим хоккеистам впредь будет, с одной стороны, непросто уехать за океан, а с другой — появится риск того, что клубы НХЛ будут забирать игроков, числящихся в коллективах КХЛ», — заявил агент в интервью RT.

Ранее Алексей Дементьев прокомментировал ситуацию вокруг голкипера ЦСКА Ивана Федотова с «Филадельфией».