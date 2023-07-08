Дементьев предположил, чем обернётся возможный конфликт между КХЛ и НХЛ из-за Федотова
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«Конфликт НХЛ и КХЛ из-за Федотова грозит превратиться в крайне неприятный прецедент. В любом случае каждая из лиг будет защищать собственные интересы и интересы своих участников. И данную ситуацию они используют в своих целях. И если признают нарушение прав ЦСКА, нашим хоккеистам впредь будет, с одной стороны, непросто уехать за океан, а с другой — появится риск того, что клубы НХЛ будут забирать игроков, числящихся в коллективах КХЛ», — заявил агент в интервью RT.
Ранее Алексей Дементьев прокомментировал ситуацию вокруг голкипера ЦСКА Ивана Федотова с «Филадельфией».