Дементьев: если бы у Федотова действовал контракт, ЦСКА ни в коем случае не пошёл бы на конфронтацию с НХЛ

Агент Алексей Дементьев прокомментировал ситуацию вокруг голкипера ПХК ЦСКА Ивана Федотова с «Филадельфия Флайерз».

«На текущий момент ситуация достаточно непростая. В НХЛ существует практика, когда условия контракта не выполняются по тем или иным причинам. Вероятно, на это упирают в КХЛ и ЦСКА в ситуации с Федотовым. Это и являлось основным аргументом при оформлении документов с армейцами. Сомневаюсь, что история, в которую попал Иван в прошлом году, была как-то обговорена лигами при заключении меморандума о взаимопонимании. Но дать чёткий ответ могут только юристы, знающие все тонкости подписанных соглашений. Уверен, если бы у вратаря действовал полноценный нормальный контракт, ЦСКА ни в коем случае не пошёл бы на конфронтацию с «Филадельфией» и НХЛ. Но раз КХЛ сейчас всё же подтвердила подписание соглашения между Федотовым и ЦСКА, значит, Иван сможет играть дома», — сказал агент в интервью RT.

Ранее Билл Дэйли заявил, что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ.