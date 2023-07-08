Фернандеш заявил, что де Хеа заслужил прощальный матч за «Манчестер Юнайтед»
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«Ты заслужил того, чтобы попрощаться на стадионе с болельщиками, которые аплодировали бы тебе, вспоминая все прекрасные моменты», — написал Фернандеш в соцсетях.
Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В составе команды он становился чемпионом страны, победителем Лиги Европы и завоёвывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Ранее Эрик тен Хаг поблагодарил де Хеа за выступление в прошедшем сезоне.