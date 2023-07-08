Фернандеш заявил, что де Хеа заслужил прощальный матч за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на уход из команды вратаря Давида де Хеа.

«Ты заслужил того, чтобы попрощаться на стадионе с болельщиками, которые аплодировали бы тебе, вспоминая все прекрасные моменты», — написал Фернандеш в соцсетях.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В составе команды он становился чемпионом страны, победителем Лиги Европы и завоёвывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Ранее Эрик тен Хаг поблагодарил де Хеа за выступление в прошедшем сезоне.