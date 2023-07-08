Тен Хаг поблагодарил де Хеа за выступление в прошедшем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал уход из клуба вратаря Давида де Хеа.

«Я лично благодарен ему за 25 сухих мячей в прошлом сезоне и за его общий вклад на поле в мой первый год работы в клубе. Все игроки и персонал передают ему наилучшие пожелания на следующем этапе его карьеры», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В составе команды он становился чемпионом страны, победителем Лиги Европы и завоёвывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что Мэйсон Маунт официально перешёл из «Челси» в «Манчестер Юнайтед».