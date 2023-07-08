Чемпион Top Dog Давудов — о подготовке: тренировки проходили в подвале, мылся холодной водой

Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов рассказал, как проходили его тренировки по кикбоксингу.

«Есть тот же Владислав Туйнов, который нашёл себя там, достиг больших высот, бился в Glory. У него хороший зал в Орле, где собралась хорошая команда. У меня такого не было. Я бегал туда-сюда. Первый поединок по кикбоксингу провёл в 19 лет. Против меня поставили взрослого мужика, который вырубал соперников, ещё когда я сам выступал по юниорам. На момент нашей встречи ему было 32-33 года. Слава богу, победил. Но лично я не видел для себя будущего в кикбоксинге.

Влад — молодец. Он закрепился в сборной, у него всё получалось. У меня всё было иначе. Возьмём даже схватку с Михелем. Он готовился к ней в Италии, а я — в городе Октябрьском, Республика Башкортостан. Уверен, многие о нём даже не слышали. Население — 100 тыс. человек. Тренировки проходили в подвале, мылся холодной водой. Мои спарринг-партнёры — 15-летние пацаны весом около 60 кг», — заявил Давудов в интервью RT.

Ранее Давудов рассказал, как происходил выбор тактики на поединок с Сержем Михелем.