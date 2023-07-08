Генсек РФС допустил назначение российских судей на матчи под эгидой УЕФА и ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что российские арбитры не имеют запрета на назначение на международные матчи, они могут обслуживать игры под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Все наши арбитры не отстранялись от участия, у них нет запрета на обслуживание соревнований. Поэтому, если УЕФА или ФИФА примут решение о назначении наших арбитров на какое-то соревнование, возвращение судей возможно», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Напомним, что арбитры и официальные лица не были отстранены от работы на международных матчах под эгидой УЕФА.

30 июня в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили приглашение со стороны УЕФА российского арбитра Сергея Карасёва на сборы судей в сентябре. 44-летний арбитр до введения санкций работал на матчах чемпионата Европы и мира, а также во встрече за Суперкубок УЕФА.

Ранее бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко высказал мнение, что жалоба Украинской ассоциации футбола (УАФ) не помешает возвращению российских судей.