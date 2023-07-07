Савченко: жалобы УАФ не помешают возвращению российских судей

Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко высказал мнение, что жалоба Украинской ассоциации футбола (УАФ) не помешает возвращению российских судей.

«Как бывший арбитр, я знаю, что в УЕФА всегда по-человечески относились ко всем судьям. Раньше там никогда не делили нас на чёрных и белых. На сборы или семинары приглашались люди абсолютно из всех стран континента. Сам же Карасёв очень востребован на международном уровне. Если в РПЛ он пару раз допускал ошибки, то в еврокубках немало матчей отработал на высочайшем уровне. Это очень квалифицированный и качественный специалист», — заявил Савченко RT.

Ранее Савченко объяснил, почему УЕФА хочет вернуть российских судей к обслуживанию матчей.