Испанский журналист назвал Мостового «русским Роналдиньо»

Испанский журналист газеты Estadio Deportivo Карлос Перес рассказал о своих впечатлениях от игры российских футболистов прошлого.

«Россиянином, доставившим мне наибольшее удовольствие своей игрой в Испании, был Александр Мостовой. Весь его футбол, в общем, был космосом. Валерия Карпина помню — он был важен, но не настолько, как «Царь». Мостовой был своего рода русским Роналдиньо», — цитирует Переса Sport24.

Мостовой в Испании выступал за «Сельту» в 1996—2004 годах, за которую провёл 87 игр во всех турнирах и забил 72 гола.

Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза (РФС) по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

Ранее Мостовой выразил мнение об ориентирах молодого поколения в футболе.