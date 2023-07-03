Мостовой: меня знает вся Испания, но молодое поколение равняется на тех, кто хайпует

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой выразил мнение об ориентирах молодого поколения в футболе.

«Кого я считаю лицом российского футбола? Во-первых, люди, которые называют меня, правильно делают. Мы равнялись на Черенкова, Гаврилова, но сегодняшнее поколение не равняется ни на кого. Эти ребята смотрят на хайп и медиафутбол — конечно, это хорошо, но сравнивать с профессиональным его нельзя!» — цитирует Мостового «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

После отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне российских игроков.