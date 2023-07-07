Кузнецов — о возможном переходе Медины в «Спартак»: кинжал в спину

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на слухи о переходе игрока армейцев Хесуса Медины в московский «Спартак».

«Раньше более жёстко относились к переходу из ЦСКА в «Спартак». Это было табу. Если футболист просится в стан главного конкурента и раздражителя, то я не знаю, что его мотивирует на такие поступки. Просто кинжал в спину», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

По информации СМИ, полузащитник красно-синих Хесус Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Уточняется, что сумма предполагаемого трансфера составит порядка €7,5 млн. Контракт будет подписан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе Медины в стан красно-белых.