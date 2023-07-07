Выступающая за Сирию российская гимнастка Максимова победила на Панарабских играх
Результат спортсменки составил 49,233 балла. Второе место заняла Фатма Бухатем (45,700) из Алжира, бронзу завоевала её соотечественница Лахна Салем (44,733).
Согласно профилю Максимовой на сайте Международной федерации гимнастики (FIG), 16-летняя спортсменка является представительницей Сирии.
В мае исполком FIG оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заседание исполкома организации, на котором будет обсуждаться вопрос допуска россиян и белорусов, пройдёт с 19 по 20 июля в Лозанне (Швейцария).
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала, что не планирует делать политическую карьеру.