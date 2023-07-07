Выступающая за Сирию российская гимнастка Максимова победила на Панарабских играх

Представляющая Сирию россиянка Александра Максимова одержала победу в личном многоборье на соревнованиях по спортивной гимнастике на Панарабских играх в Алжире.

Результат спортсменки составил 49,233 балла. Второе место заняла Фатма Бухатем (45,700) из Алжира, бронзу завоевала её соотечественница Лахна Салем (44,733).

Согласно профилю Максимовой на сайте Международной федерации гимнастики (FIG), 16-летняя спортсменка является представительницей Сирии.

В мае исполком FIG оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заседание исполкома организации, на котором будет обсуждаться вопрос допуска россиян и белорусов, пройдёт с 19 по 20 июля в Лозанне (Швейцария).

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала, что не планирует делать политическую карьеру.