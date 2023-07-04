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Гимнастка Мустафина заявила, что не планирует уходить в политику

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала, что не планирует делать политическую карьеру.
Гимнастка Мустафина заявила, что не планирует уходить в политику
  • Gettyimages.ru
  • © Ronald Martinez

«Сейчас точно нет. Да и на свою жизнь я пока не жалуюсь, меня в ней всё устраивает, абсолютно. Я настолько сильно хотела отдохнуть, когда закончила выступать, что целый год с огромным удовольствием пробыла дома и даже не пыталась искать новую работу. Переключилась на совершенно другие заботы, полностью отошла от спорта. Наверное, так было надо для того, чтобы уже абсолютно сознательно принять решение снова вернуться в зал. Кем-кем, но депутатом — точно нет. Папа сказал, что с моим характером и гипертрофированным чувством справедливости меня выгонят оттуда очень быстро», — заявила Мустафина в интервью RT.

Ранее Мустафина высказала мнение, что советское поколение дало очень большой толчок в развитии спорта.

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