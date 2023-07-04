Узнать больше

Мустафина: советское поколение дало очень большой толчок для развития мировой гимнастики

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказала мнение, что советское поколение дало очень большой толчок в развитии спорта.
Мустафина: советское поколение дало очень большой толчок для развития мировой гимнастики
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Walter

«Светлана Хоркина, Алексей Немов и, наверное, поколение Михаила Воронина, Николая Андрианова, Александра Дитятина. Выделить кого-то одного не могу, но, думаю, именно то, ещё советское поколение, дало очень большой толчок для развития мировой гимнастики. Плюс наши совершенно выдающиеся тренеры. Результат — это ведь всегда совокупность усилий. Невозможно разделить: что вот здесь, например, спортивный успех, а здесь — тренерский. Просто тренеров всегда меньше. Сейчас в этой профессии вообще работают только фанаты своего дела. Я ведь примерно знаю, сколько получают тренеры в регионах. Знаю, чего им стоит приехать на сбор, ведь каждый такой приезд — это сразу минус зарплата. И всё равно люди приезжают, живут своими спортсменами, живут гимнастикой. Я не исключение», — сказала Мустафина в интервью RT.

Ранее Мустафина заявила, что не считает нужным заставлять спортсменов тренироваться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить