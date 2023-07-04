Мустафина: советское поколение дало очень большой толчок для развития мировой гимнастики

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказала мнение, что советское поколение дало очень большой толчок в развитии спорта.

«Светлана Хоркина, Алексей Немов и, наверное, поколение Михаила Воронина, Николая Андрианова, Александра Дитятина. Выделить кого-то одного не могу, но, думаю, именно то, ещё советское поколение, дало очень большой толчок для развития мировой гимнастики. Плюс наши совершенно выдающиеся тренеры. Результат — это ведь всегда совокупность усилий. Невозможно разделить: что вот здесь, например, спортивный успех, а здесь — тренерский. Просто тренеров всегда меньше. Сейчас в этой профессии вообще работают только фанаты своего дела. Я ведь примерно знаю, сколько получают тренеры в регионах. Знаю, чего им стоит приехать на сбор, ведь каждый такой приезд — это сразу минус зарплата. И всё равно люди приезжают, живут своими спортсменами, живут гимнастикой. Я не исключение», — сказала Мустафина в интервью RT.

Ранее Мустафина заявила, что не считает нужным заставлять спортсменов тренироваться.