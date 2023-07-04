Мустафина заявила, что не считает нужным заставлять спортсменов тренироваться

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина сообщила, что не считает нужным заставлять спортсменов тренироваться.

«Они современные. У них другое воспитание, другая музыка, другие интересы. Один интернет чего стоит с тиктоками и всем прочим. Селфи на бревне они в ходе тренировки не делают? Нет, в этом плане у нас всё строго. Я постоянно твержу: если ты делом занимаешься, должен заниматься им на 100%. Понятно, что бывает, кто-то ленится или не хочет что-то делать, не напрягается особо, но даже в этих случаях я девочек не ругаю. Просто подзываю к себе и объясняю, что мне не надо, чтобы они занимались гимнастикой через не хочу. Слишком хорошо знаю: если ты сам не хочешь — тебя никто никогда не заставит. И такой маленький пример привожу. Спрашиваю: «Если ты в туалет хочешь, ты же бежишь туда со всех ног? Так и здесь: если ты по-настоящему будешь хотеть заниматься гимнастикой, ты будешь идти и делать». Все задумываются», — заявила Мустафина в интервью RT.

Ранее Мустафина рассказала, что уход в тренерскую карьеру не связан с желанием уйти от личных проблем.