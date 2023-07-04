Мустафина: уход в тренерскую профессию не был продиктован желанием уйти от личных проблем

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала, что уход в тренерскую карьеру не был связан с желанием уйти от личных проблем.

«Я тогда не работала, больше года сидела с ребёнком дома, и в один из дней мне достаточно неожиданно позвонила наш старший тренер Валентина Александровна Родионенко и сказала, что они с Андреем Фёдоровичем (Андрей Родионенко — главный тренер сборной России. — RT) очень хотят, чтобы я возглавила молодёжную команду. Я сначала очень сильно сомневалась, переживала. Опыта ведь никакого не было. С другой стороны, как раз тогда я задумалась: почему бы не попробовать? Хотя бы для того, чтобы понять, хочу я этим заниматься или нет. Попробовала. Втянулась. Нет. Мы с Алексеем развелись гораздо раньше, ещё когда я тренировалась. Так что мой уход в тренерскую профессию точно не был продиктован желанием уйти от каких-то личных проблем. Тренеров подкупило, во-первых, то, что я много лет тренировалась на их глазах, причём тренировалась в довольно-таки взрослом возрасте. Уже тогда я постоянно помогала всем девчонкам. Плюс, наши руководители изначально хотели, чтобы в команде был молодой свежий взгляд, который, по их мнению, всегда полезен», — заявила Мустафина в интервью RT.

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