Мустафина: в гимнастике сильной быть лучше, чем худой

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала о подготовке спортсменов.

«Я всегда говорю: пока ребёнок маленький, пока он не начал взрослеть, пока он лёгкий, надо учить абсолютно все элементы. Да, возможно, до пубертата это будет одна комбинация, а после — совсем другая, но в любом случае гимнастка будет уметь всё.

Если вспомнить мой собственный опыт, мне было 18 лет, когда я выступала на первых Олимпийских играх. Получилось так, что пик моего взросления пришёлся на более ранний период, когда я почти год восстанавливалась после травмы. Я тогда сильно поправилась, но при этом всё равно работала, работала, работала и работала. И вернулась в зал уже не маленькой девочкой, а взрослым человеком», — сказала она в интервью RT.

Гимнастка также ответила на вопрос, было ли ей сложно переносить прежние детские навыки на взрослое тело.

«Нет. Но это как раз потому, что у меня с детства была хорошая база элементов. Вспомнить и восстановить их оказалось намного проще, чем учить что-то новое.

Я была очень сильная. То есть весь мой вес, даже если он кому-то казался излишне большим, составляли очень хорошо проработанные мышцы. Поэтому мне было легко, даже когда при росте 163 я выступала с весом 57—58 кг. Я бы даже сказала, что быть в гимнастике сильной лучше, чем быть худой. Надо же своё тело таскать и переворачивать», — добавила спортсменка.

Ранее Мустафина заявила о нехватке конкуренции из-за отсутствия международных турниров.