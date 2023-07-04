Гимнастка Мустафина заявила о нехватке конкуренции из-за отсутствия международных турниров

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала о своих целях на время отстранения россиян от международных турниров.

«Цели, безусловно, есть, как и амбиции, но и удовольствие тоже. Единственная проблема, что нет международных стартов. Соответственно, невозможно сравнить себя с мировыми лидерами, увидеть, в какую сторону и насколько активно мы двигаемся.

Не хватает конкуренции. Если говорить о тренировках, о выступлениях на внутренних соревнованиях, прогресс у девочек просто колоссальный. Да, я смотрела юношеское первенство мира. Да, я не постесняюсь сказать, что, если бы мы поехали с нашими детьми на этот турнир, равных нам бы не было. Но это всё сослагательное наклонение, как ни крути. В этом плане работать немножечко сложно», — сказала Мустафина в интервью RT.

Ранее Алексей Немов назвал российских гимнастов сильнейшими в мире на данный момент.