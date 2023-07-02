Немов назвал российских гимнастов сильнейшими в мире на данный момент

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов оценил вероятность возвращения россиян на международные соревнования.

«Российские гимнасты во главе с Нагорным, Далалояном и Белявским лучшие в мире на данный момент, но вернуться на международные соревнования им будет очень тяжело», — цитирует Немова Metaratings.

В мае исполком FIG оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заседание исполкома организации, на котором будет обсуждаться вопрос допуска россиян и белорусов, пройдёт с 19 по 20 июля в Лозанне (Швейцария).

Ранее Немов высказал мнение относительно выступления российских спортсменов на международных соревнованиях.