Немов: решение о выступлении без флага России должны принимать сами спортсмены

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал мнение относительно выступления российских спортсменов на международных соревнованиях.

«Гимнастам нужно делать своё дело, им нужно представить, что они выступают сейчас на чемпионате Европы или мира. И у нас, и там действуют новые правила, по которым нужно выступать и соответствовать международным стандартам», — приводит слова Немова ТАСС.

Он также подчеркнул, что нужно быть готовым к выступлению на международных соревнованиях после снятия санкций.

«Стоит ли ехать на международные старты под нейтральным флагом? Это должны решать сами спортсмены», — заключил Немов.

В мае исполком FIG оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заседание исполкома организации, на котором будет обсуждаться вопрос допуска россиян и белорусов, пройдёт с 19 по 20 июля в Лозанне (Швейцария).

Ранее в МОК отметили недопустимость политизации спорта на фоне решения чешского правительства.