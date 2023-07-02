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Немов: решение о выступлении без флага России должны принимать сами спортсмены

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал мнение относительно выступления российских спортсменов на международных соревнованиях.
Немов: решение о выступлении без флага России должны принимать сами спортсмены
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Гимнастам нужно делать своё дело, им нужно представить, что они выступают сейчас на чемпионате Европы или мира. И у нас, и там действуют новые правила, по которым нужно выступать и соответствовать международным стандартам», — приводит слова Немова ТАСС.

Он также подчеркнул, что нужно быть готовым к выступлению на международных соревнованиях после снятия санкций.

«Стоит ли ехать на международные старты под нейтральным флагом? Это должны решать сами спортсмены», — заключил Немов.

В мае исполком FIG оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заседание исполкома организации, на котором будет обсуждаться вопрос допуска россиян и белорусов, пройдёт с 19 по 20 июля в Лозанне (Швейцария).

Ранее в МОК отметили недопустимость политизации спорта на фоне решения чешского правительства.

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