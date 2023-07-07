«Евро-Футбол»: Миранчук и Жемалетдинов могут перейти в ЦСКА

Полузащитники «Локомотива» Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов могут перейти в ЦСКА.

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», переход может быть осуществлён уже этим летом.

В прошлом сезоне 27-летний Миранчук провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

На счету Жемалетдинова 12 матчей и две голевые передачи. Его соглашение действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Михаил Галактионов прокомментировал информацию о том, что Антон Миранчук может сменить клуб в летнее трансферное окно.