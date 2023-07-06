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Галактионов — о Миранчуке: «Локомотив» рассчитывает на него

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию о том, что Антон Миранчук может сменить клуб в летнее трансферное окно.

«Информация о переходе Миранчука в ЦСКА не соответствует действительности. Мы рассчитываем на него, а комментировать слухи нет никакого смысла», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

По информации СМИ, российский полузащитник может перейти в ЦСКА.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее «Локомотив» с минимальным счётом проиграл «Балтике» в товарищеском матче.

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