Мутко заявил, что предлагал Ибрагимовичу стать гражданином России

Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко рассказал, как предлагал Златану Ибрагимовичу стать гражданином России.

«Помню, в Ростове, когда «Манчестер» играл, Моуринью приезжал тренером. Я по окончании зашёл и сделал предложение Ибрагимовичу. На чистом английском сказал ему: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт», — сказал Мутко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ибрагимович завершил карьеру 4 июня в возрасте 41 года. Последним клубом шведа стал «Милан».

Ранее сообщалось, что Мутко назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лицом российского футбола.