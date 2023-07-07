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Мутко заявил, что предлагал Ибрагимовичу стать гражданином России

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Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко рассказал, как предлагал Златану Ибрагимовичу стать гражданином России.
Мутко заявил, что предлагал Ибрагимовичу стать гражданином России
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Luzzani

«Помню, в Ростове, когда «Манчестер» играл, Моуринью приезжал тренером. Я по окончании зашёл и сделал предложение Ибрагимовичу. На чистом английском сказал ему: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт», — сказал Мутко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ибрагимович завершил карьеру 4 июня в возрасте 41 года. Последним клубом шведа стал «Милан».

Ранее сообщалось, что Мутко назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лицом российского футбола.

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