Мутко заявил, что предлагал Ибрагимовичу стать гражданином России
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«Помню, в Ростове, когда «Манчестер» играл, Моуринью приезжал тренером. Я по окончании зашёл и сделал предложение Ибрагимовичу. На чистом английском сказал ему: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт», — сказал Мутко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Ибрагимович завершил карьеру 4 июня в возрасте 41 года. Последним клубом шведа стал «Милан».
Ранее сообщалось, что Мутко назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лицом российского футбола.