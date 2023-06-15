Мутко: Акинфеев — лицо российского футбола

Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лицом российского футбола.

«Акинфеев — лицо российского футбола! Преданность и интеллект — именно так должен себя вести настоящий профессионал в спорте. Посмотрите на Тотти, Игнашевича или на братьев Березуцких — эти люди всю карьеру были преданы только одному клубу. Достойно уважения», — цитирует Мутко «Чемпионат».

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.

Контракт Акинфеева со столичным клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее Акинфеев заявил, что не собирается завершать карьеру.