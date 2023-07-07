Митрофанов: вопрос отстранения РФС из-за крымских клубов на исполкоме УЕФА не обсуждался
- РИА Новости
«На исполкоме УЕФА такой вопрос точно не обсуждался», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.
Аттестаты Футбольной национальной лиги уже получили «Севастополь» и ялтинский «Рубин». Это позволяет клубам принять участие в чемпионатах России.
В ответ на это Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА.
Ранее сообщалось, что Евгений Ловчев призвал РФС допустить к соревнованиям клубы из Крыма.