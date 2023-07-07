Митрофанов: вопрос отстранения РФС из-за крымских клубов на исполкоме УЕФА не обсуждался

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что вопрос отстранения организации из-за крымских клубов на исполкоме УЕФА не обсуждался.

«На исполкоме УЕФА такой вопрос точно не обсуждался», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

Аттестаты Футбольной национальной лиги уже получили «Севастополь» и ялтинский «Рубин». Это позволяет клубам принять участие в чемпионатах России.

В ответ на это Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что Евгений Ловчев призвал РФС допустить к соревнованиям клубы из Крыма.