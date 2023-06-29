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Ловчев призвал включить крымские клубы в чемпионат России по футболу

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Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев призвал Российский футбольный союз (РФС) допустить до соревнований клубы из Крыма.
Ловчев призвал включить крымские клубы в чемпионат России по футболу
  • РИА Новости

«Мы включаем крымские клубы, делаем то, что нужно нам. Нас сегодня не пустят играть ни в ФИФА, ни в УЕФА ни при каких обстоятельствах. А мы, получается, сами можем не пустить Крым в российские соревнования, основываясь на правилах тех, кто не пускает нас в международные турниры. На мой взгляд, пора самим принимать решения», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

Аттестаты Футбольной национальной лиги уже получили «Севастополь» и ялтинский «Рубин». Это позволяет клубам принять участие в чемпионатах России.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на требование Украины исключить организацию из ФИФА.

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