В РФС сообщили о договорённости по проведению товарищеского матча между Россией и Катаром

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил о планах по проведению товарищеского матча между Катаром и Россией в сентябре.

«Могу подтвердить, что у нас есть предварительная договорённость с Катаром. Игра с Катаром пройдёт в Дохе 12 сентября», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Также он заявил, что второго соперника сборной России объявят позднее.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее Антон Шунин заявил, что национальной команде приятнее играть в Европе, чем в Азии.