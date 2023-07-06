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Шунин заявил, что сборной России приятнее играть в Европе, чем в Азии

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Вратарь сборной России и московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что национальной команде приятнее играть в Европе, чем в Азии.
Шунин заявил, что сборной России приятнее играть в Европе, чем в Азии
  • Gettyimages.ru

«Когда сборная России приехали в Таджикистан и играла на искусственном поле не очень высокого качества, то контраст с Европой был большой. Естественно, приятно играть на шикарных полях Англии, Испании и Италии при полных трибунах. Но мы играем с теми, с кем можем», — приводит слова Шунина «Чемпионат».

По словам вратаря, приезд сборной России — праздник для болельщиков азиатских стран.

«Конечно, нам всем в национальной команде приятнее играть в Европе. Но я не должен выбирать», — заявил он.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее стало известно, что «Динамо» не продлит контракт с Шуниным.

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