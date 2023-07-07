В РУСАДА отметили снижение числа запросов от атлетов на использование запрещённых лекарств

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказали о снижении числа запросов от атлетов на использование запрещённых лекарств.

«В июне в РУСАДА поступило пять запросов на оформление терапевтического использования, два ранее поданных запроса были одобрены», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах. Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. При этом спортсмены из России не могли выступать на соревнованиях под флагом своей страны до 16 декабря 2022 года.

РУСАДА в течение двух лет должно было выполнить ряд условий, чтобы восстановить статус соответствия WADA.

Ранеесообщалось, что WADA снизило контроль за РУСАДА из-за отстранения российских спортсменов.