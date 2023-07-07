Тихонов — о шоу «Ну так нельзя»: не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение относительно шоу «Ну так нельзя», где ведущими являются бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артём Дзюба.

«Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки в Telegram, и мне этого хватило. Понял, что не моё. Кому-то это может быть интересно, но не мне. Порой стыдно становится от таких вещей. Вернётся ли Слуцкий на тренерский мостик или останется шоуменом? Пусть делает то, что ему нравится. Но мне такой юмор непонятен. Я видел все эти фотографии Дзюбы, видел пародию Слуцкого на это видео. И скажу одно. Есть понятие «мужчина». Так вот, мужчина всегда должен им и оставаться, даже когда шутит. Не перегибать палку», — заявил Тихонов в интервью RT.

Ранее Тихонов рассказал о своём отношении к VAR.