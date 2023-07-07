Балахнин назвал предательством переход Фернандеса в «Зенит»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Могу ли я назвать подобный шаг со стороны игрока предательством? Однозначно. Для меня это точно предательство», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее в ЦСКА рассказали о джентльменском соглашении с Фернандесом при расторжении контракта.