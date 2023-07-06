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Кассьерра: лучшая характеристика работы Семака — пять чемпионств подряд

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказал своё мнение о главном тренере команды Сергее Семаке.
Кассьерра: лучшая характеристика работы Семака — пять чемпионств подряд
  • Gettyimages.ru

«Огромное удовольствие — работать и лично с Сергеем, и с тренерским штабом в целом. Каждый из специалистов привносит что-то новое. За прошедший год я стал лучше с точки зрения командной работы. Сезон был не самым продуктивным, но я расту как нападающий, который может не только завершать атаки. Я стал выше на ступеньку, а то и на две. Лучшая характеристика работы Семака — пять подряд чемпионств «Зенита». Могу оставить о нём только самые лестные отзывы», — заявил игрок в интервью RT.

Он также признался, что не видел голы и результативные передачи Семака на чемпионате Европы и в Лиге чемпионов в его бытность игроком.

Ранее Кассьерра объяснил свою низкую результативность в «Зените».

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