Шунин: на тренировках «Динамо» при Йокановиче иногда был балаган

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о работе с бывшим главным тренером команды Славишей Йокановичем.

«У нас иногда на тренировках действительно был балаган. Это никому не нравилось, это влияет на эффективность. Но это не значит, что виноваты только молодые, а опытные нет. В следующем сезоне нам нужен другой результат, мы все стали старше на год и опытнее», — цитирует Шунина «Чемпионат».

Он добавил, что Йоканович предупредил молодых игроков, чтобы они не пререкались и слушали ветеранов команды.

19 мая «Динамо» объявило об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера. В настоящий момент клубом руководит Марцел Личка.

Ранее Константин Тюкавин заявил, что «Динамо» провалило юбилейный год.