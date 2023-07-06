Испания и Англия сыграют в финале молодёжного чемпионата Европы по футболу

Сборная Испании одержала разгромную победу над командой Украины в полуфинале молодёжного чемпионата Европы — 2023.

Встреча на стадионе «Генча — Стяуа» завершилась со счётом 5:1.

В составе испанской команды отличились Абель Руис, Ойан Сансет, Антонио Бланко, Аймар Орос и Серхио Гомес. За украинскую сборную мяч забил Артём Бондаренко.

Таким образом, соперником «красной фурии» в финале турнира будет сборная Англии, обыгравшая Израиль со счётом 3:0.

Ранее сборная Англии разгромила команду Израиля в полуфинале молодёжного чемпионата Европы и вышла в финальный этап соревнований.