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Испания и Англия сыграют в финале молодёжного чемпионата Европы по футболу

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Сборная Испании одержала разгромную победу над командой Украины в полуфинале молодёжного чемпионата Европы — 2023.

Встреча на стадионе «Генча — Стяуа» завершилась со счётом 5:1.

В составе испанской команды отличились Абель Руис, Ойан Сансет, Антонио Бланко, Аймар Орос и Серхио Гомес. За украинскую сборную мяч забил Артём Бондаренко.

Таким образом, соперником «красной фурии» в финале турнира будет сборная Англии, обыгравшая Израиль со счётом 3:0.

Ранее сборная Англии разгромила команду Израиля в полуфинале молодёжного чемпионата Европы и вышла в финальный этап соревнований.

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