Испания и Англия сыграют в финале молодёжного чемпионата Европы по футболу
Встреча на стадионе «Генча — Стяуа» завершилась со счётом 5:1.
В составе испанской команды отличились Абель Руис, Ойан Сансет, Антонио Бланко, Аймар Орос и Серхио Гомес. За украинскую сборную мяч забил Артём Бондаренко.
Таким образом, соперником «красной фурии» в финале турнира будет сборная Англии, обыгравшая Израиль со счётом 3:0.
Ранее сборная Англии разгромила команду Израиля в полуфинале молодёжного чемпионата Европы и вышла в финальный этап соревнований.