Англия разгромила Израиль и вышла в финал молодёжного чемпионата Европы по футболу
- AP
- © Tamuna Kulumbegashvili
Встреча на стадионе «Батуми Арена» завершилась со счётом 3:0.
У англичан отличились Морган Гиббс-Уайт (42-я минута), Коул Палмер (63-я) и Кэмерон Арчер (90-я).
Соперник Англии по финалу молодёжного чемпионата Европы определится в матче Испания — Украина, который состоится 5 июля в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что сборная Украины впервые в истории сыграет в футбольном турнире на Олимпийских играх — 2024, которые состоятся в Париже.