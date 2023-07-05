Англия разгромила Израиль и вышла в финал молодёжного чемпионата Европы по футболу

Сборная Англии разгромила команду Израиля в полуфинале молодёжного чемпионата Европы и вышла в финальный этап соревнований.

Встреча на стадионе «Батуми Арена» завершилась со счётом 3:0.

У англичан отличились Морган Гиббс-Уайт (42-я минута), Коул Палмер (63-я) и Кэмерон Арчер (90-я).

Соперник Англии по финалу молодёжного чемпионата Европы определится в матче Испания — Украина, который состоится 5 июля в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Украины впервые в истории сыграет в футбольном турнире на Олимпийских играх — 2024, которые состоятся в Париже.