«РБ Спорт»: полузащитник сборной Ирана Мохеби перейдёт в «Ростов»

Иранский полузащитник Мохаммад Мохеби может продолжить карьеру в «Ростове».

По информации «РБ Спорт», контракт с российским клубом будет подписан на три года. «Ростов» уже согласовал трансфер Мохеби с «Санта-Кларой», он в ближайшее время прилетит в Россию.

В прошедшем сезоне футболист выступал на правах аренды в иранском «Эстегляле». Его права принадлежат португальской «Санта-Кларе».

Ранее сообщалось, что дубль Николая Комличенко помог «Ростову» победить «Черноморец» в товарищеском матче.