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«РБ Спорт»: полузащитник сборной Ирана Мохеби перейдёт в «Ростов»

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Иранский полузащитник Мохаммад Мохеби может продолжить карьеру в «Ростове».
«РБ Спорт»: полузащитник сборной Ирана Мохеби перейдёт в «Ростов»
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

По информации «РБ Спорт», контракт с российским клубом будет подписан на три года. «Ростов» уже согласовал трансфер Мохеби с «Санта-Кларой», он в ближайшее время прилетит в Россию.

В прошедшем сезоне футболист выступал на правах аренды в иранском «Эстегляле». Его права принадлежат португальской «Санта-Кларе».

Ранее сообщалось, что дубль Николая Комличенко помог «Ростову» победить «Черноморец» в товарищеском матче.

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