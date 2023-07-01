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Дубль Комличенко помог «Ростову» победить «Черноморец» в товарищеском матче

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«Ростов» на своём поле нанёс поражение новороссийскому «Черноморцу» в товарищеском матче.
Дубль Комличенко помог «Ростову» победить «Черноморец» в товарищеском матче
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

У победителей мячи забили Роман Тугарев (19-я минута, пенальти), Николай Комличенко (23-я, 29-я), Егор Голенков (88-я). В составе проигравших отличился Момо Туре (73-я).

«Ростов» по итогам сезона-2022/23 занял четвёртое место в РПЛ.

Ранее датский клуб «Орхус» арендовал приостановившего контракт с «Ростовом» Магнуса Кнудсена.

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