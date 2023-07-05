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Спаллетти допустил, что может вернуться к тренерской работе в следующем году

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Бывший тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о возможном возвращении к тренерской работе.

«Мне нужно немного времени, тогда я посмотрю, что произойдёт, и оценю, что мне нужно. Мне не нравится идея творческого отпуска. Я точно не буду тренировать до Нового года. Тогда посмотрим, как я себя чувствую», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Спаллетти возглавлял «Наполи» с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что Манчини может сменить Спаллетти на посту главного тренера «Наполи».

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