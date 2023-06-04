Corriere dello Sport: Манчини может сменить Спаллетти на посту главного тренера «Наполи»
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Как сообщает Corriere dello Sport, в назначении Манчини лично заинтересован владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, которому нравится работа 58‑летнего специалиста в национальной команде.
«Наполи» проведёт заключительный матч с «Сампдорией» 4 июня.
Спалетти возглавляет клуб с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.
Ранее сообщалось, что «Наполи» объявит об уходе Спаллетти после заключительного матча Серии А.