Corriere dello Sport: Манчини может сменить Спаллетти на посту главного тренера «Наполи»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может занять аналогичную должность в «Наполи».

Как сообщает Corriere dello Sport, в назначении Манчини лично заинтересован владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, которому нравится работа 58‑летнего специалиста в национальной команде.

«Наполи» проведёт заключительный матч с «Сампдорией» 4 июня.

Спалетти возглавляет клуб с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» объявит об уходе Спаллетти после заключительного матча Серии А.