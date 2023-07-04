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Федотов — о победе ЦСКА над «Нефтехимиком» в товарищеском матче: работаем в обычном режиме

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе своей команды над «Нефтехимиком» в товарищеском матче.
Федотов — о победе ЦСКА над «Нефтехимиком» в товарищеском матче: работаем в обычном режиме
  • РИА Новости

«Вышло скомканное начало. Затем что-то стало получаться. Ребятам по мере готовности выделили разное количество времени. Форсируем ли подготовку? Работаем в обычном режиме», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 4:0.

В составе армейцев дубль оформил нападающий Фёдор Чалов. Ещё по одному мячу забили полузащитники красно-синих Саша Зделар и Ярослав Арбузов.

В прошедшем сезоне москвичи завоевали серебряные медали РПЛ и выиграли Кубок России.

Ранее в ЦСКА заявили, что сделали всё возможное для возвращения Фернандеса.

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