Черчесов сообщил об отказе возглавить клуб из Саудовской Аравии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что отклонил предложение из Саудовской Аравии.

«Буквально вчера звонили и интересовались. Но я всегда говорю, что я — главный тренер «Ференцвароша», у меня есть конкретные задачи и цели, к которым мы идём», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Тренер поделился мнением о переходах звёзд мирового футбола в саудовские клубы.

«Мы уже это видели. В Катаре был такой бум, в Китае, в Японии. Сейчас — в Саудовской Аравии. Любой вид спорта могут только звёзды популяризировать, поэтому берут футболистов, на которых смотрит народ. Посмотрим, чем это закончится», — заявил он.

В прошедшем сезоне «Ференцварош» под руководством 59-летнего россиянина выиграл чемпионат Венгрии. Также венгерский клуб дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, уступив немецкому «Байеру».

Ранее сообщалось, как Черчесов отреагировал на первого соперника «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов.