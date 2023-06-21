Черчесов отреагировал на первого соперника «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об итогах жеребьёвки первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Я уже встречался со сборной Фарерских островов, но нельзя исходить из этого опыта. Я не первый раз готовлюсь к первой квалификации, надеюсь, что и не последний. Мы ознакомимся с «Клаксвиком» и с их игрой», — цитирует Черчесова сайт клуба.

«Ференцварош» по итогам жеребьёвки Лиги чемпионов получил в соперники в первом отборочном раунде фарерский «Клаксвик». Первые матчи состоятся 11 или 12 июля, ответные — 18 или 19 июля.

Черчесов в сезоне-2022/23 одержал победу в чемпионате Венгрии. Венгерский клуб дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, уступив в двух матчах этой стадии «Байеру».

Ранее Черчесов заявил, что «Ференцварош» поставил цель выйти в групповой этап Лиги чемпионов.