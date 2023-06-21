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Черчесов отреагировал на первого соперника «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об итогах жеребьёвки первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Черчесов отреагировал на первого соперника «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«Я уже встречался со сборной Фарерских островов, но нельзя исходить из этого опыта. Я не первый раз готовлюсь к первой квалификации, надеюсь, что и не последний. Мы ознакомимся с «Клаксвиком» и с их игрой», — цитирует Черчесова сайт клуба.

«Ференцварош» по итогам жеребьёвки Лиги чемпионов получил в соперники в первом отборочном раунде фарерский «Клаксвик». Первые матчи состоятся 11 или 12 июля, ответные — 18 или 19 июля.

Черчесов в сезоне-2022/23 одержал победу в чемпионате Венгрии. Венгерский клуб дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, уступив в двух матчах этой стадии «Байеру».

Ранее Черчесов заявил, что «Ференцварош» поставил цель выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

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