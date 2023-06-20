Черчесов: «Ференцварош» поставил цель выйти в групповой этап Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, что перед венгерской командой поставлена задача пробиться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

«Сделаем всё от нас зависящее, чтобы до конца пройти квалификационный турнир и попасть в основной турнир Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мы играли в Лиге Европы, и на этот раз хочется сделать шаг вперёд», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

«Ференцварош» по итогам жеребьёвки Лиги чемпионов получил в соперники в первом отборочном раунде фарерский «Клаксвик». Первые матчи состоятся 11 или 12 июля, ответные — 18 или 19 июля.

Черчесов в сезоне-2022/23 одержал победу в чемпионате Венгрии. Венгерский клуб дошёл до 1/8 финала Лиги Европы — 2022/23, уступив в двух матчах этой стадии немецкому «Байеру» (0:2, 0:2).

Ранее сообщалось, что защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может продолжить карьеру в «Ференцвароше».

















