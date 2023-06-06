«РБ Спорт»: защитник «Краснодара» Рамирес может перейти в «Ференцварош»
- Gettyimages.ru
Как сообщает «РБ Спорт», у стороны игрока состоялся предварительный разговор с представителями «Ференцвароша».
По информации источника, пока официального предложение от «Ференцвароша» в «Краснодар» не приходило.
Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. У футболиста есть российское гражданство. Защитник в текущем сезоне в 36 матчах забил два мяча и сделал пять результативных передач.
Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о секретах успеха команды при главном тренере Владимире Ивиче.