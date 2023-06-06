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«РБ Спорт»: защитник «Краснодара» Рамирес может перейти в «Ференцварош»

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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может продолжить карьеру в «Ференцвароше».
«РБ Спорт»: защитник «Краснодара» Рамирес может перейти в «Ференцварош»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «РБ Спорт», у стороны игрока состоялся предварительный разговор с представителями «Ференцвароша».

По информации источника, пока официального предложение от «Ференцвароша» в «Краснодар» не приходило.

Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. У футболиста есть российское гражданство. Защитник в текущем сезоне в 36 матчах забил два мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о секретах успеха команды при главном тренере Владимире Ивиче.

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