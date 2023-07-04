В ЯНАО арктическая велогонка пройдёт 21—23 июля

В Ямало-Ненецком автономном округе с 21 по 23 июля состоится арктическая велогонка Arctic Bike Trail.

Об этом сообщает «Ямал 1».

В соревнованиях могут принять участие все желающие, достигшие 18 лет, при наличии экипировки, медицинской страховки и справки об отсутствии противопоказаний.

На мероприятии будет два вида трасс: любительская протяжённостью 26 км и для профессионалов — 40 км.

Победители получат денежные вознаграждения.

Ранее НСН сообщала, что в мае в столице прошла регистрация на участие в отборочных соревнованиях спартакиады «Моспром-2023».