В «Локомотиве» не рассматривали вариант с подписанием Соколова

Руководство и спортивный отдел московского «Локомотива» не рассматривали полузащитника Артёма Соколова в качестве потенциального новичка.

В московском клубе не видят смысла в подписании 19-летнего игрока, так как на его позиции могут сыграть полузащитники Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Максим Глушенков.

В прошедшем сезоне Соколов выступал на правах аренды за «Пари Нижний Новгород». На его счету одна голевая передача в 22 матчах. Права на полузащитника принадлежат самарским «Крыльям Советов».

В СМИ сообщалось, что «Пари НН» выкупит Соколова у самарского клуба.

Ранее «Пари НН» объявил о подписании бывшего защитника «Локомотива» Дмитрия Живоглядова.