Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесли из России в другую страну

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Европейская федерация гандбола (EHF) перенесла чемпионат Европы 2026 года из России в другую страну.
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесли из России в другую страну
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«После консультаций с руководством EHF было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну», — говорится в заявлении Федерации гандбола России (ФГР).

В организации отметили, что данное решение было тяжёлым для всего российского спортивного и гандбольного сообщества.

«На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские команды отстранены от участия в международных турнирах, а текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к таким соревнованиям», — заявили в ФГР.

Ранее сообщалось, что россиянку Анну Вяхиреву признали лучшей гандболисткой сезона в Норвегии.

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