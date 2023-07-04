Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесли из России в другую страну

Европейская федерация гандбола (EHF) перенесла чемпионат Европы 2026 года из России в другую страну.

«После консультаций с руководством EHF было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну», — говорится в заявлении Федерации гандбола России (ФГР).

В организации отметили, что данное решение было тяжёлым для всего российского спортивного и гандбольного сообщества.

«На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские команды отстранены от участия в международных турнирах, а текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к таким соревнованиям», — заявили в ФГР.

Ранее сообщалось, что россиянку Анну Вяхиреву признали лучшей гандболисткой сезона в Норвегии.