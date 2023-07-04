Футболист «Арсенала» Деспотович заявил, что в Сербии любят русских

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович рассказал об отношении сербов к России.

«Сербия поддерживает Россию во всём, и так будет всегда. Вот сейчас я отдыхаю в маленькой сербской деревне — и даже тут пару домов купили русские. Здесь очень любят русских», — приводит слова нападающего Sport24.

31-летний серб выступает в России с 2018 года. Помимо «Арсенала», он также играл за «Оренбург» и казанский «Рубин».

Ранее Деспотович заявил, что в бывшем главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком больше женского, чем мужского.