Деспотович: в Слуцком больше женского, чем мужского

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович высказал мнение об экс-наставнике казанского клуба Леониде Слуцком.

«Это человек, которому улыбаешься в лицо, но хорошо о нём не думаешь. Он поступает так же. Я о Слуцком ничего плохого не говорил — а они со мной поступили как девочки. В нём больше женского, чем мужского», — цитирует игрока Sport24.

29-летний футболист выступал за «Рубин» с 2020 по 2021 год. За это время он забил 15 мячей и отдал пять результативных передач в 36 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что Деспотович покинет тульский «Арсенал» из-за высокой зарплаты.