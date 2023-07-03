Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Marca: испанская Ла Лига изменит своё официальное название

Короткая ссылка
В двух главных испанских футбольных лигах произошли изменения в официальных названиях.
Marca: испанская Ла Лига изменит своё официальное название
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Terron/Europa Press

Ла Лига изменит своё название с сезона-2023/2024 после того, как Banco Santander перестанет быть главным спонсором турнира, сообщает Marca.

Отмечается, что новое название лиги будет объявлено в августе этого года. Новый спонсор планирует увеличить влияние на фанатскую аудиторию, а также годовой доход чемпионата Испании.

В сезоне-2021/2022 доходы Примеры от спонсоров достигли €155 млн.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» проведут товарищеский матч в рамках предсезонного сбора в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить