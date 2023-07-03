Marca: испанская Ла Лига изменит своё официальное название

В двух главных испанских футбольных лигах произошли изменения в официальных названиях.

Ла Лига изменит своё название с сезона-2023/2024 после того, как Banco Santander перестанет быть главным спонсором турнира, сообщает Marca.

Отмечается, что новое название лиги будет объявлено в августе этого года. Новый спонсор планирует увеличить влияние на фанатскую аудиторию, а также годовой доход чемпионата Испании.

В сезоне-2021/2022 доходы Примеры от спонсоров достигли €155 млн.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» проведут товарищеский матч в рамках предсезонного сбора в США.