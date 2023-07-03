Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Романо: Рамос может снова стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

Короткая ссылка
«Интер Майами» заинтересован в бывшем защитнике «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамосе,
Романо: Рамос может снова стать одноклубником Месси в «Интер Майами»
  • Gettyimages.ru

У 37-летнего игрока есть предложение от «Интер Майами» и два оффера из Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter. 

В сезоне-2022/23 Рамос сыграл за ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года. Вместе с клубом Рамос дважды выигрывал чемпионат Франции и один раз — Суперкубок страны.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Лионеля Месси. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подписал контракт с «Интер Майами» 5 июля.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб будет выплачивать зарплату Месси до 2025 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить