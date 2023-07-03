Романо: Рамос может снова стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

«Интер Майами» заинтересован в бывшем защитнике «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамосе,

У 37-летнего игрока есть предложение от «Интер Майами» и два оффера из Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В сезоне-2022/23 Рамос сыграл за ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года. Вместе с клубом Рамос дважды выигрывал чемпионат Франции и один раз — Суперкубок страны.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Лионеля Месси. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подписал контракт с «Интер Майами» 5 июля.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб будет выплачивать зарплату Месси до 2025 года.